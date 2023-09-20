Лавров на Совбезе ООН возложил на Запад вину за развал Украины

Западные страны несут ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны из-за того, что они сорвали выполнение Минских соглашений по урегулированию конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совбеза ООН.

"Западные представители боятся профессиональных дискуссий, разоблачающих их демагогию, и, говоря о территориальной целостности Украины, забывают о решениях ООН о необходимости для Парижа вернуть "французскую" Майотту в состав Союза Коморских островов, а для Лондона — уйти с архипелага Чагос и начать переговоры с Буэнос-Айресом по Мальвинским островам", — обратил внимание министр.

Он подчеркнул, что эти "поборники" территориальной целостности Украины теперь делают вид, что не помнят смысл Минских договорённостей. Поэтому "сорвавший их выполнение Запад несёт прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны", заключил Лавров.