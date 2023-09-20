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20 сентября, 16:03

Небензя заслушал речь Зеленского на Совбезе ООН, Лаврова в зале не было

Делегация РФ присутствует на выступлении Зеленского в Совбезе ООН

Делегация Российской Федерации под главенством постпреда при Организации Объединённых Наций Василия Небензи присутствует в зале Совбеза ООН на выступлении Владимира Зеленского. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Главы российского МИД Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности во время речи Зеленского в зале не было. Согласно распространённой офисом генсека ООН программе, он должен выступать 12-м.

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Напомним, Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. В США он проведёт ряд двусторонних встреч и примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине, где также намерен выступить Владимир Зеленский.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Юрий Лысенко
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