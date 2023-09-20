Небензя заслушал речь Зеленского на Совбезе ООН, Лаврова в зале не было

Делегация Российской Федерации под главенством постпреда при Организации Объединённых Наций Василия Небензи присутствует в зале Совбеза ООН на выступлении Владимира Зеленского. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Главы российского МИД Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности во время речи Зеленского в зале не было. Согласно распространённой офисом генсека ООН программе, он должен выступать 12-м.