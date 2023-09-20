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20 сентября, 13:13

Мрачная Елена Зеленская наблюдала за мужем в ООН, выставив сломанный средний палец

Елена Зеленская пришла на выступление мужа в ООН со сломанным средним пальцем

<p>Елена Зеленская со сломанным пальцем. Обложка © <a href="https://media.un.org/ru/asset/k1o/k1o51qjaat" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UN Web TV</a></p>

Елена Зеленская со сломанным пальцем. Обложка © UN Web TV

Еленая Зеленская — жена Владимира Зеленского — наблюдала за речью своего супруга на Генеральной Ассамблее ООН со сломанным пальцем. Судя по опубликованной записи выступления, он замотан в бинт телесного цвета — видимо, чтобы никто не заметил.

Елена Зеленская пришла на выступление мужа в ООН со сломанным средним пальцем. Видео © UN Web TV

Обращает внимание грустный, даже мрачный настрой Зеленской. Причина травмы не сообщается.

Депутат Шеремет словами "это позор" оценил выступление Зеленского в ООН

Депутат Шеремет словами "это позор" оценил выступление Зеленского в ООН

Напомним, Владимир Зеленский выступил на Генеральной Ассамблее ООН вчера, 19 сентября. В ходе своего визита в США он планирует встречу с президентом страны Джо Байденом, а также конгрессменами и бизнесменами.

Матвей Константинов
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