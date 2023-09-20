Мрачная Елена Зеленская наблюдала за мужем в ООН, выставив сломанный средний палец
Елена Зеленская пришла на выступление мужа в ООН со сломанным средним пальцем
Елена Зеленская со сломанным пальцем. Обложка © UN Web TV
Еленая Зеленская — жена Владимира Зеленского — наблюдала за речью своего супруга на Генеральной Ассамблее ООН со сломанным пальцем. Судя по опубликованной записи выступления, он замотан в бинт телесного цвета — видимо, чтобы никто не заметил.
Елена Зеленская пришла на выступление мужа в ООН со сломанным средним пальцем. Видео © UN Web TV
Обращает внимание грустный, даже мрачный настрой Зеленской. Причина травмы не сообщается.
Напомним, Владимир Зеленский выступил на Генеральной Ассамблее ООН вчера, 19 сентября. В ходе своего визита в США он планирует встречу с президентом страны Джо Байденом, а также конгрессменами и бизнесменами.