Мрачная Елена Зеленская наблюдала за мужем в ООН, выставив сломанный средний палец

Еленая Зеленская — жена Владимира Зеленского — наблюдала за речью своего супруга на Генеральной Ассамблее ООН со сломанным пальцем. Судя по опубликованной записи выступления, он замотан в бинт телесного цвета — видимо, чтобы никто не заметил.