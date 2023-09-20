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Регион
Опубликовано 20 сентября 2023, 00:32
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Депутат Шеремет словами "это позор" оценил выступление Зеленского в ООН

Организация Объединённых Наций опозорила себя, предоставив слово "террористу и нацисту" Владимиру Зеленскому. Так выступление политика на Генассамблее оценил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Парламентарий напомнил, что ООН была создана для решения глобальных вопросов путём диалога и дискуссий. Однако сейчас объединение скатилось до скандалов и дрязг, считает народный избранник.

"В ООН предоставили площадку террористу и нацисту Зеленскому, взращённому американскими властями. Это позор для такой приличной площадки", — поделился Шеремет с РИА "Новости".

В США высмеяли Зеленского за приезд на Генассамблею ООН в трениках
В США высмеяли Зеленского за приезд на Генассамблею ООН в трениках

Зеленский выступил на ГА ООН во вторник, 19 сентября. Также в ходе визита в США он планирует провести переговоры с президентом США Джо Байденом, конгрессменами и представителями американского бизнеса.

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Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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