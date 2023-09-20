Депутат Шеремет словами "это позор" оценил выступление Зеленского в ООН
Организация Объединённых Наций опозорила себя, предоставив слово "террористу и нацисту" Владимиру Зеленскому. Так выступление политика на Генассамблее оценил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Парламентарий напомнил, что ООН была создана для решения глобальных вопросов путём диалога и дискуссий. Однако сейчас объединение скатилось до скандалов и дрязг, считает народный избранник.
"В ООН предоставили площадку террористу и нацисту Зеленскому, взращённому американскими властями. Это позор для такой приличной площадки", — поделился Шеремет с РИА "Новости".
Зеленский выступил на ГА ООН во вторник, 19 сентября. Также в ходе визита в США он планирует провести переговоры с президентом США Джо Байденом, конгрессменами и представителями американского бизнеса.
Flickr / President Of Ukraine