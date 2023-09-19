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18 сентября, 22:04

Зеленский прилетел на Генассамблею ООН

Зеленский сообщил о прибытии в Нью-Йорк для участия в заседании Генассамблеи ООН

Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк, где 20 сентября состоится заседание на уровне глав делегаций в рамках Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Также он планирует посетить местный военный госпиталь, в котором украинские военные проходят лечение и реабилитацию.

"Дальше — важные и насыщенные дни. Генеральная Ассамблея ООН, саммит целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены весомые двусторонние встречи", — похвастался Зеленский в телеграм-канале.

Политик пояснил, что следующим пунктом его турне по США станет Вашингтон. Там он проведёт переговоры с американским коллегой Джо Байденом, представителями Пентагона и конгрессменами.

Зеленского предупредили, что его выступление в ООН обернётся кризисом для всей Украины

Зеленского предупредили, что его выступление в ООН обернётся кризисом для всей Украины

Россию на международном мероприятии в Нью-Йорке будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Сопровождающие дипломата журналисты также получили визы для посещения США, рассказывал Лайф.

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Flickr / President of Ukraine

Илья Пушкарев
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