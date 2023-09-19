Зеленский прилетел на Генассамблею ООН

Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк, где 20 сентября состоится заседание на уровне глав делегаций в рамках Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Также он планирует посетить местный военный госпиталь, в котором украинские военные проходят лечение и реабилитацию.

"Дальше — важные и насыщенные дни. Генеральная Ассамблея ООН, саммит целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены весомые двусторонние встречи", — похвастался Зеленский в телеграм-канале.