Зеленский прилетел на Генассамблею ООН
Зеленский сообщил о прибытии в Нью-Йорк для участия в заседании Генассамблеи ООН
Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк, где 20 сентября состоится заседание на уровне глав делегаций в рамках Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Также он планирует посетить местный военный госпиталь, в котором украинские военные проходят лечение и реабилитацию.
"Дальше — важные и насыщенные дни. Генеральная Ассамблея ООН, саммит целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены весомые двусторонние встречи", — похвастался Зеленский в телеграм-канале.
Политик пояснил, что следующим пунктом его турне по США станет Вашингтон. Там он проведёт переговоры с американским коллегой Джо Байденом, представителями Пентагона и конгрессменами.
Россию на международном мероприятии в Нью-Йорке будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Сопровождающие дипломата журналисты также получили визы для посещения США, рассказывал Лайф.
Flickr / President of Ukraine