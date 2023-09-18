США нарушили давнюю традицию и выдали визы пресс-пулу Лаврова на ГА ООН
Все сопровождающие Лаврова на ГА ООН российские журналисты получили визы США
Все российские журналисты, которые сопровождают министра иностранных дел страны Сергея Лаврова на неделю высокого уровня Генассамблеи (ГА) ООН в американском Нью-Йорке, получили свою визы США. Об этом сообщили в МИД РФ.
"Все российские журналисты, сопровождающие Сергея Викторовича Лаврова на ГА ООН, получили визы", — рассказали там ТАСС.
Напомним, уже 20 сентября Совет Безопасности ООН соберётся на заседание по конфликту на Украине во время недели высокого уровня Генассамблеи Всемирной организации. На данный момент известно, что участие во встрече мировых лидеров и заседании Совбеза примет Владимир Зеленский. Нашу же страну будет представлять Сергей Лавров.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV