В МИД РФ рассказали о сложностях с визами для делегации России на ГА ООН

До сих пор не все члены российской делегации, которые будут сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, получили американские визы. Об этом сообщил замглавы ведомства Сергей Рябков.

"В процессе. Не все сопровождающие Лаврова лица получили визы, но некоторые получили. Эта работа продолжается", — уточнил он.

По его словам, Москва уже не раз призывала Вашингтон не допускать ситуаций с умышленным затягиваем выдачи журналистам разрешений на въезд для освещения официальных мероприятий. Рябков подчеркнул, что работа в этом направлении ведётся.