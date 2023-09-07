Регион

Уведомления отключены

7 сентября, 08:31

В МИД РФ рассказали о сложностях с визами для делегации России на ГА ООН

Рябков: Не все члены делегации России получили визы для поездки на ГА ООН в США

До сих пор не все члены российской делегации, которые будут сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, получили американские визы. Об этом сообщил замглавы ведомства Сергей Рябков.

"В процессе. Не все сопровождающие Лаврова лица получили визы, но некоторые получили. Эта работа продолжается", — уточнил он.

По его словам, Москва уже не раз призывала Вашингтон не допускать ситуаций с умышленным затягиваем выдачи журналистам разрешений на въезд для освещения официальных мероприятий. Рябков подчеркнул, что работа в этом направлении ведётся.

Зеленский примет участие в заседании СБ ООН по Украине, узнали СМИ

Зеленский примет участие в заседании СБ ООН по Украине, узнали СМИ

Напомним, заседание Генассамблеи ООН состоится в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Ещё в конце июля стало известно, что президент России Владимир Путин не поедет на мероприятие, делегацию нашей страны возглавит Сергей Лавров. Он выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • МИД РФ
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров