В МИД РФ рассказали о сложностях с визами для делегации России на ГА ООН
Рябков: Не все члены делегации России получили визы для поездки на ГА ООН в США
До сих пор не все члены российской делегации, которые будут сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, получили американские визы. Об этом сообщил замглавы ведомства Сергей Рябков.
"В процессе. Не все сопровождающие Лаврова лица получили визы, но некоторые получили. Эта работа продолжается", — уточнил он.
По его словам, Москва уже не раз призывала Вашингтон не допускать ситуаций с умышленным затягиваем выдачи журналистам разрешений на въезд для освещения официальных мероприятий. Рябков подчеркнул, что работа в этом направлении ведётся.
Напомним, заседание Генассамблеи ООН состоится в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Ещё в конце июля стало известно, что президент России Владимир Путин не поедет на мероприятие, делегацию нашей страны возглавит Сергей Лавров. Он выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи.
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