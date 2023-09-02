Зеленский примет участие в заседании СБ ООН по Украине, узнали СМИ

Украинский президент Владимир Зеленский планирует принять участие во встрече мировых лидеров ООН в Нью-Йорке, а также в заседании Совбеза по Незалежной. Об этом в пятницу заявил журналистам постпред Албании при Организации Объединённых Наций Ферит Ходжа.

"Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в ежегодной встрече мировых лидеров в ООН в Нью-Йорке в этом месяце и примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине", — приводит его слова Guardian.

Напомним, вчера Совет Безопасности ООН анонсировал дебаты по Украине на высоком уровне. Мировые лидеры начнут собираться в Нью-Йорке 18 сентября на заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Страны планируют организовать открытые дебаты по украинскому конфликту. Уточнялось, что Албания председательствует в Совете из 15 членов в сентябре.