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2 сентября, 08:52

Зеленский примет участие в заседании СБ ООН по Украине, узнали СМИ

Guardian: Зеленский примет участие в заседании СБ ООН по Украине 20 сентября

Украинский президент Владимир Зеленский планирует принять участие во встрече мировых лидеров ООН в Нью-Йорке, а также в заседании Совбеза по Незалежной. Об этом в пятницу заявил журналистам постпред Албании при Организации Объединённых Наций Ферит Ходжа.

"Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в ежегодной встрече мировых лидеров в ООН в Нью-Йорке в этом месяце и примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине", — приводит его слова Guardian.

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Напомним, вчера Совет Безопасности ООН анонсировал дебаты по Украине на высоком уровне. Мировые лидеры начнут собираться в Нью-Йорке 18 сентября на заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Страны планируют организовать открытые дебаты по украинскому конфликту. Уточнялось, что Албания председательствует в Совете из 15 членов в сентябре.

При этом постпред председательствующей в Совбезе страны Ферит Ходжа сообщил, что заседание СБ ООН 20 сентября по вопросу Украины состоится на уровне глав делегаций. Позвать хотят как украинского лидера Владимира Зеленского, так и главу МИД РФ Сергея Лаврова, а также президента США Джо Байдена.

Обложка ©

ТАСС / АР / SERGEY DOLZHENKO

Николь Вербер
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