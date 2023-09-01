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1 сентября, 20:30

Москва обвинила Вашингтон, Париж и Лондон в злоупотреблении властью в СБ ООН

МИД: Москву беспокоит злоупотребление полномочиями "западной тройки" в СБ ООН

Москву беспокоит формирующаяся тенденция к злоупотреблению полномочиями со стороны представителей США, Франции и Великобритании в Совбезе ООН в вопросах мирных инициатив. Об этом говорится в официальном сообщении МИД РФ по поводу принятия резолюции СБ ООН по продлению мандата Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

В публикации дипломатического ведомства сказано, что мандат впервые не был принят единогласно: Россия и Китай воздержались во время голосования по проекту, который подготовили "французские неформальные кураторы досье". Оба государства заняли такую позицию в связи с тем, что в конечном документе не был отражён компромисс, учитывающий мнение Ливана как страны, которая приняла у себя миротворцев ООН.

"В целом вызывает обеспокоенность общая тенденция к злоупотреблению представителями западной "тройки" в СБ ООН (США, Франция и Великобритания) имеющимися у них полномочиями в качестве неформальных кураторов досье в интересах продвижения своих политических установок, в том числе в области миротворчества", — говорится в заявлении российского МИД.

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Напомним, ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН намерен собраться 20 сентября, чтобы организовать открытые дебаты по украинскому конфликту во время недели высокого уровня Генассамблеи. Об этом сообщается в сентябрьской программе работы Совбеза. Председательствовать в этом месяце будет Албания. Постпред страны сообщил, что заседание СБ ООН 20 сентября по вопросу Украины состоится на уровне глав делегаций.

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Юрий Лысенко
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