Москва обвинила Вашингтон, Париж и Лондон в злоупотреблении властью в СБ ООН

Москву беспокоит формирующаяся тенденция к злоупотреблению полномочиями со стороны представителей США, Франции и Великобритании в Совбезе ООН в вопросах мирных инициатив. Об этом говорится в официальном сообщении МИД РФ по поводу принятия резолюции СБ ООН по продлению мандата Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

В публикации дипломатического ведомства сказано, что мандат впервые не был принят единогласно: Россия и Китай воздержались во время голосования по проекту, который подготовили "французские неформальные кураторы досье". Оба государства заняли такую позицию в связи с тем, что в конечном документе не был отражён компромисс, учитывающий мнение Ливана как страны, которая приняла у себя миротворцев ООН.