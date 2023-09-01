Москва обвинила Вашингтон, Париж и Лондон в злоупотреблении властью в СБ ООН
МИД: Москву беспокоит злоупотребление полномочиями "западной тройки" в СБ ООН
Москву беспокоит формирующаяся тенденция к злоупотреблению полномочиями со стороны представителей США, Франции и Великобритании в Совбезе ООН в вопросах мирных инициатив. Об этом говорится в официальном сообщении МИД РФ по поводу принятия резолюции СБ ООН по продлению мандата Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).
В публикации дипломатического ведомства сказано, что мандат впервые не был принят единогласно: Россия и Китай воздержались во время голосования по проекту, который подготовили "французские неформальные кураторы досье". Оба государства заняли такую позицию в связи с тем, что в конечном документе не был отражён компромисс, учитывающий мнение Ливана как страны, которая приняла у себя миротворцев ООН.
"В целом вызывает обеспокоенность общая тенденция к злоупотреблению представителями западной "тройки" в СБ ООН (США, Франция и Великобритания) имеющимися у них полномочиями в качестве неформальных кураторов досье в интересах продвижения своих политических установок, в том числе в области миротворчества", — говорится в заявлении российского МИД.
Напомним, ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН намерен собраться 20 сентября, чтобы организовать открытые дебаты по украинскому конфликту во время недели высокого уровня Генассамблеи. Об этом сообщается в сентябрьской программе работы Совбеза. Председательствовать в этом месяце будет Албания. Постпред страны сообщил, что заседание СБ ООН 20 сентября по вопросу Украины состоится на уровне глав делегаций.
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