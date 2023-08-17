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16 августа, 23:37

Весь Ливан остался без света из-за долгов

Весь Ливан остался без электричества после отключения двух ТЭС из-за долгов

Вся территория Ливана осталась без электричества из-за отключения двух тепловых электростанций. Об этом сообщает компания Électricité du Liban.

"Оператор двух ТЭС — Дэйр Аммар и Захрани — сообщил в среду, что отключит с 17:00 по местному времени ТЭС из-за неуплаты задолженностей в валюте. Оператор реализовал свое обещание", — приводит сообщение РИА "Новости".

Вышеупомянутые станции в настоящее время являются единственными, снабжающими страну электроэнергией. Суммарно они производят 550 МВт. Уточняется, что отключение электричество привело к выходу из строя станций перекачки воды и различных объектов инфраструктуры.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Electricite du Liban, исполняющий обязанности министра энергетики и водных ресурсов Селим Файяд предпринимает экстренные усилия, чтобы погасить задолженность перед оператором ТЭС — частной компанией Primesouth. Долг составляет более 80 миллионов долларов.

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Подобные инциденты уже происходили в Ливане несколько раз за последнее время. Так, электричество отключали в январе, а также осенью 2021 года.

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ТАСС / Zuma

Никита Никонов
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