Весь Ливан остался без света из-за долгов

Вся территория Ливана осталась без электричества из-за отключения двух тепловых электростанций. Об этом сообщает компания Électricité du Liban.

"Оператор двух ТЭС — Дэйр Аммар и Захрани — сообщил в среду, что отключит с 17:00 по местному времени ТЭС из-за неуплаты задолженностей в валюте. Оператор реализовал свое обещание", — приводит сообщение РИА "Новости".

Вышеупомянутые станции в настоящее время являются единственными, снабжающими страну электроэнергией. Суммарно они производят 550 МВт. Уточняется, что отключение электричество привело к выходу из строя станций перекачки воды и различных объектов инфраструктуры.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Electricite du Liban, исполняющий обязанности министра энергетики и водных ресурсов Селим Файяд предпринимает экстренные усилия, чтобы погасить задолженность перед оператором ТЭС — частной компанией Primesouth. Долг составляет более 80 миллионов долларов.