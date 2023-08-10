В Киеве придумали 15 сценариев на случай долгого отсутствия электричества

В Киеве местные власти подготовили сценарии на случай долгого отсутствия электричества. Всего их 15, рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Пётр Пантелеев.

По его словам, для энергетиков в августе проведут учения. Будет проверяться устойчивость системы жизнеобеспечения города во время отключения света.

"Такие штабные тренировки регулярно делаем — готовимся к разному развитию событий, в частности, и с наихудшими условиями. Это сценарии действий на случаи повреждения объектов инфраструктуры", — цитирует Пантелеева телеграм-канал телеканала ТСН.

Он добавил, что сейчас уже есть понимание того, насколько городу может быть нелегко в случае проблем с электричеством. По его словам, проблемы ожидаются более серьёзные, чем были прошлой зимой.