Почти 26 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за одной яхты

Во Владивостоке парусная яхта мачтой оборвала провода линии электропередачи, из-за чего почти 26 тысяч жителей района Эгершельд остались без света. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Приморских электрических сетей".

"Сегодня в 11:41 (04:41 мск) зафиксировано отключение воздушной линии электропередачи "Русская – Эгершельд". Установлено, что в районе перехода через канал на остров Елена парусная яхта мачтой оборвала два нижних провода линии электропередачи 35 кВ", — говорится в сообщении.

Теперь потребителей, вероятно, переведут на резервные источники питания. На восстановление электроснабжения уйдёт около четырёх часов. Полиция уже вызвана на место происшествия, там же сейчас работают специалисты службы безопасности "Приморских электрических сетей". Прокуратура Приморского края организовала проверку по факту отключения света.

"Коммунальная услуга не предоставляется около 26 тысячам жителей 182 многоквартирных домов краевой столицы", — говорится в сообщении надзорного ведомства.