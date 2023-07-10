На Украине более 400 населённых пунктов остались без света
"Укрэнерго": 408 населённых пунктов на Украине остались без электроснабжения
На Украине 408 населённых пунктов остались без электричества, в том числе из-за технических сбоев в работе оборудования. Об этом сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Сейчас ведутся активные восстановительные работы, где это возможно, а также плановые ремонты на некоторых энергоблоках атомных электростанций", — заявили в компании.
В "Укрэнерго" добавили, что в связи с этим доступный объём мощностей ограничен. Ещё одной причиной отсутствия электроэнергии стали неблагоприятные погодные условия. Из-за них света нет в 16 населённых пунктах Сумской и Черниговской областей.
Ранее в ООН оценили состояние энергосистемы Украины. По словам заместителя официального представителя генсекретаря Организации Объединённых Наций Фархана Хака, мощности по выработке энергии в стране сократились в два раза по отношению к уровню 2022 года.
Getty Images / Scott Peterson