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10 июля, 09:37

На Украине более 400 населённых пунктов остались без света

"Укрэнерго": 408 населённых пунктов на Украине остались без электроснабжения

На Украине 408 населённых пунктов остались без электричества, в том числе из-за технических сбоев в работе оборудования. Об этом сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Сейчас ведутся активные восстановительные работы, где это возможно, а также плановые ремонты на некоторых энергоблоках атомных электростанций", — заявили в компании.

В "Укрэнерго" добавили, что в связи с этим доступный объём мощностей ограничен. Ещё одной причиной отсутствия электроэнергии стали неблагоприятные погодные условия. Из-за них света нет в 16 населённых пунктах Сумской и Черниговской областей.

Сто тысяч киевлян остались без света из-за аварийного отключения электричества

Сто тысяч киевлян остались без света из-за аварийного отключения электричества

Ранее в ООН оценили состояние энергосистемы Украины. По словам заместителя официального представителя генсекретаря Организации Объединённых Наций Фархана Хака, мощности по выработке энергии в стране сократились в два раза по отношению к уровню 2022 года.

Обложка ©

Getty Images / Scott Peterson

Никита Никонов
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