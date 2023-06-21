Сто тысяч киевлян остались без света из-за аварийного отключения электричества

В Киеве произошли аварийные отключения электричества, сейчас без света оказалось не менее 100 тысяч горожан. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"В Киеве произошло аварийное отключение электроэнергии: без света 100 тысяч потребителей. Из-за падения напряжения остановились 1-й и 3-й скоростные трамваи. Сроки восстановления пока не известны", — говорится в тексте.

В энергетической компании ДТЭК добавили, что экстренные отключения света коснулись Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов. Причинами называются аварии на подстанциях.