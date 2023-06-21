Сто тысяч киевлян остались без света из-за аварийного отключения электричества
Власти Киева сообщили о массовых экстренных отключениях света
В Киеве произошли аварийные отключения электричества, сейчас без света оказалось не менее 100 тысяч горожан. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
"В Киеве произошло аварийное отключение электроэнергии: без света 100 тысяч потребителей. Из-за падения напряжения остановились 1-й и 3-й скоростные трамваи. Сроки восстановления пока не известны", — говорится в тексте.
В энергетической компании ДТЭК добавили, что экстренные отключения света коснулись Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов. Причинами называются аварии на подстанциях.
Ранее сообщалось, что Киев презентует международным партнёрам в Лондоне план превращения в энергетический хаб Европы. Для осуществления этой программы власти Украины планируют запросить 400 миллиардов долларов.
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