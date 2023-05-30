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30 мая, 12:33

По Украине прокатилась волна массовых отключений света

ДТЭК: По всей Украине происходят отключения света

Во вторник по всей Украине происходят отключения электроэнергии. Об этом сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК в телеграм-канале.

"30 мая с 13:28 по всей стране происходят отключения света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре", — сказано в сообщении.

В компании также указали, что частичное аварийное отключение электричества произошло в центре Киева. Специалисты выехали на место аварии и восстановили энергоснабжение в 33 обесточенных домах, пишет RT. Энергоснабжение возобновляют в 15 домах на улицах Институтской, Грушевского, Мазепы, Липской и Орлика.

Глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович рассказал о том, что в области нет света из-за сбоя в сети электроснабжения.

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Ранее Лайф писал о том, что зимой на Украине могут возобновиться веерные отключения электроэнергии. Об этом предупредил директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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