Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где выступит Зеленский
Небензя: Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где ожидается и Зеленский
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться тема Украины. Мероприятие также планирует посетить и Владимир Зеленский. Об этом РИА "Новости" рассказал постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Разумеется, Россия примет участие в предстоящем заседании СБ высокого уровня по Украине, как и во всех предыдущих встречах совета по этой теме. Представлять нашу страну будет глава делегации министр Сергей Лавров", — сообщил Небензя.
Вместе с этим постпред считает, что ожидаемого эффекта данное мероприятие не принесёт: "выхлоп" от него будет нулевой, как и от других подобных инициатив западных государств по Украине. Оценивая предстоящее заседание, Небензя также добавил, что это будет очередным "шоу" с Зеленским в главной роли.
t.me / МИД РФ