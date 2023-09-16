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16 сентября, 19:16

Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где выступит Зеленский

Небензя: Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где ожидается и Зеленский

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться тема Украины. Мероприятие также планирует посетить и Владимир Зеленский. Об этом РИА "Новости" рассказал постпред РФ при организации Василий Небензя.

"Разумеется, Россия примет участие в предстоящем заседании СБ высокого уровня по Украине, как и во всех предыдущих встречах совета по этой теме. Представлять нашу страну будет глава делегации министр Сергей Лавров", — сообщил Небензя.

Вместе с этим постпред считает, что ожидаемого эффекта данное мероприятие не принесёт: "выхлоп" от него будет нулевой, как и от других подобных инициатив западных государств по Украине. Оценивая предстоящее заседание, Небензя также добавил, что это будет очередным "шоу" с Зеленским в главной роли.

На СБ ООН по Украине хотят позвать Байдена, Лаврова и Зеленского

На СБ ООН по Украине хотят позвать Байдена, Лаврова и Зеленского

Лайф рассказывал, что Совет Безопасности ООН намерен собраться 20 сентября, чтобы организовать открытые дебаты по украинскому конфликту во время недели высокого уровня Генассамблеи. Участие в заседании планирует принять и Владимир Зеленский.

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t.me / МИД РФ

Оксана Попова
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