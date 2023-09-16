Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где выступит Зеленский

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться тема Украины. Мероприятие также планирует посетить и Владимир Зеленский. Об этом РИА "Новости" рассказал постпред РФ при организации Василий Небензя.

"Разумеется, Россия примет участие в предстоящем заседании СБ высокого уровня по Украине, как и во всех предыдущих встречах совета по этой теме. Представлять нашу страну будет глава делегации министр Сергей Лавров", — сообщил Небензя.