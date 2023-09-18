Зеленского предупредили, что его выступление в ООН обернётся кризисом для всей Украины

Владимира Зеленского предупредили об опасности из-за выступления на Генассамблее ООН. Как заявил глава направления по вопросам ООН в аналитическом центре International Crisis Group (ICG) Ричард Гоуэн, помимо возможности заручиться международной поддержкой политику также предстоит пережить очень "рискованный момент".

По его мнению, ряд стран может весьма холодно отреагировать на посылы Зеленского. Как напомнил эксперт, в последнее время украинский лидер всё чаще говорит о том, что сейчас крайне неподходящий момент для урегулирования конфликта дипломатическим путём, и отвергает все предложения о проведении мирных переговоров с Россией.

"Это противоречит тому, что говорили во время недавних заседаний по Украине в ООН большинство представителей африканских, азиатских и латиноамериканских стран", — заявил Гоуэн.

Если Зеленский на Генассамблее и в Совете Безопасности ООН будет настаивать на том, что Украине необходимо продолжать и дальше "биться", то в ответ рискует получить множество противоположных заявлений.