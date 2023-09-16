Пан или пропал: чем закончится для Зеленского сентябрьский визит в США Повлияет ли визит главы киевского режима в США на СВО и какие надежды на Вашингтон возлагает человек, который может остаться без финансирования и власти 32525 32525 Повлияет ли визит главы Украины в США на СВО. Обложка © Getty Images / Picture alliance

Глава киевского режима Владимир Зеленский приглашён выступить на заседании Генассамблеи ООН, которое состоится 19 сентября в Нью-Йорке, а затем посетить Белый дом и встретиться с конгрессменами в Вашингтоне. Ряд экспертов считает, что эта поездка может стать для начальника Незалежной роковой и его судьба находится на чаше весов. В декабре 2022 года он заявлял, что 2023-й будет переломным.

Поездка Зеленского — это вызов на ковёр. Ему предстоит отчитаться перед своим фактическим руководством по комплексу вопросов. Фото © ТАСС / AP / Susan Walsh

— У Зеленского будет большое американское турне, выступление перед Генассамблеей ООН, а затем встреча с президентом США Джо Байденом и, полагаю, с лидерами двух партий в Конгрессе, чтобы попытаться пролоббировать новые транши Украине. 13 миллиардов военной помощи и восемь–девять миллиардов долларов финансовой. Это меньше, чем предыдущие выделения, которые насчитывали 46 миллиардов долларов, — отметил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, даже с согласованием этих денег есть большие проблемы, так как в США сложилась широкая оппозиция законодателей против финансирования Киева. Поэтому Зеленского пригласили "выступить", чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Удастся ему уговорить парламентариев или нет — пока большой вопрос.

— В целом усилились баталии в Вашингтоне: начало импичмента Байдена, неспособность согласовать в целом федеральный бюджет США. Судя по всему, Америке может грозить шатдаун и приостановка работы правительства, так как власти не успеют согласовать новый бюджет до 30 сентября. Ну и, конечно, вопрос Украины здесь также является одним из камней преткновения. Если всё это затянется, то на какое-то время Украина останется без военных траншей, — уверен Малек Дудаков.

Поездка Зеленского — это вызов на ковёр. Ему предстоит отчитаться перед своим фактическим руководством по комплексу вопросов — провалу контрнаступления и чисткам в Киеве: увольнениям чиновников в Минобороны и других органах власти, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

— Задача Зеленского — убедить Байдена в том, что принимаемые меры позволят продлить агрессивные военные действия против России и в будущем добиться успехов. Кроме того, Зеленский дополнительно будет просить новые пакеты помощи (помимо уже анонсированных), предоставления новой техники вместо уничтоженной, а также боевой авиации для возобновления против России агрессии весной 2024 года. В случае, если отчёт Зеленского не удовлетворит Вашингтон, вероятно, что в дальнейшем последует физическая ликвидация главы Украины либо поддержка госпереворота, — считаетНикита Мендкович. — Зеленский в рамках этого визита сражается за свою жизнь.

У нынешней американской администрации нет другого выхода, кроме как продолжать военный конфликт на Украине, и поведение Зеленского здесь ничего не изменит. Фото © Getty Images / John Moore

У нынешней американской администрации нет другого выхода, кроме как продолжать военный конфликт на Украине, и поведение Зеленского здесь ничего не изменит. Они не могут пойти на субстантивные переговоры с Путиным, потому что это будет рассматриваться как серьёзнейшее поражение. Они также не могут сейчас и бросить Украину, так как это будет рассмотрено как не менее тяжкий провал. И они не способны нанести России военное поражение, так как лишь попытка сделать это обернётся ядерной войной, полагает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

— Сам Зеленский, конечно, приедет уговаривать Вашингтон максимально вовлечь Америку (в том числе и военным путём) в противостояние с Россией, то есть просить отправку армии США на Украину. Американцы попытаются использовать этот визит, намекая, что если мы не пойдём на уступки Киеву, то тогда Штаты прислушаются к требованиям Зеленского. Но такие разводы бессмысленны, потому что более 50% граждан Соединённых Штатов выступают против помощи Украине как таковой, вводить войска Байден не рискнёт, — полагает Геворг Мирзаян.

Эксперт уверен, что в этой ситуации США остаётся по инерции поддерживать украинский конфликт в надежде на то, что через месяц или год Россия всё-таки надломится. Поэтому Соединённые Штаты будут поддерживать Киев и поставлять ему вооружение, но не такое критическое, которое может привести к прямому российско-американскому столкновению, а тем более — к войне.

Авторы Елена Ладилова