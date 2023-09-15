В шаге от третьей мировой: Почему западные политики заявляют о конце эпохи Западные СМИ и политики всё более открыто заявляют, что мир находится на грани глобального военного конфликта 14 сентября, 22:41 Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил в Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне. Обложка © ТАСС / AP / Cliff Owen

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в университете Джонса Хопкинса, заявил о завершении миропорядка, который был создан по итогам холодной войны. "То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны. Это конец его", — сказал политик. Он отметил, что на смену геополитической стабильности пришла конкуренция "с авторитарными и ревизионистскими державами".

Два главных долгосрочных вызова Америке — это Россия и Китай. Причём Пекин и Москва ведут совместную работу, чтобы обезопасить мир для своих стран, уверен Блинкен.

Ранее аналогичные мысли высказал бывший коллега американского чиновника экс-госсекретарь США Генри Киссинджер со страниц The Economist, заявив, что мир находится "на пути к конфронтации держав". По его словам, на это влияют соперничество США и Китая, конфликт на Украине и развитие ИИ. Однако в этой публикации патриарх американской политики предостерегал соратников от неправильного толкования "амбиций Китая".

В Вашингтоне, по его мнению, "говорят, что Китай хочет мирового господства". Пекин не стремится к мировому господству в гитлеровском смысле, считает Киссинджер. "Они думают о мировом порядке иначе", — объясняет он. Китайские лидеры хотят, чтобы их признали последними судьями международной системы в отношении их собственных интересов. А в США торговую повестку дня захватывают вашингтонские "ястребы", которые вообще не желают давать Китаю какое-либо пространство для развития. По словам Киссинджера, в этом таится большая опасность.

— Важно понимать, что военный конфликт уже идёт. Он развязан на Украине. США и другие страны НАТО официально не объявляли войну России, а используют в качестве орудия украинскую армию, поставляя ей оружие и собственных военнослужащих, которые занимают сержантские и офицерские должности в ВСУ, — пояснил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

При этом Польша, Великобритания и США понесли уже в ходе конфликта на Украине достаточно серьёзные потери людей, которых называют наёмниками, но фактически это военнослужащие национальных армий. Их командировали на Украину после фиктивных отставок.

— Военные действия ведутся западными странами за сохранение системы международного доминирования фактической неоколониальной империи США и Великобритании, — считает Никита Мендкович. — Россия и республики Донбасса, отказавшись подчиниться воле англосаксонских государств, взбунтовались против этой системы. Сейчас подавление мятежа является вопросом сохранения американского и британского доминирования, а также НАТО.

По его словам, первым серьёзным ударом по международной системе стало бегство НАТО из Афганистана, где нищие талибы смогли разгромить англо-британский блок. Сейчас звенит второй звонок — грядёт поражение Украины в военном конфликте. Существует большая угроза для западных элит. Они всё больше и больше повышают ставки, чтобы отсрочить свой конец. Именно с этим и связаны опасения интеллектуалов, что это приведёт к развязыванию войны.

— Прямая война с ядерной компонентой — маловероятный сценарий между убытками и самоубийством, вряд ли второе выберут западные монополии, чьим интересам угрожает наш протест и сопротивление. Эту обеспокоенность и озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен, — говорит Мендкович.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне. Фото © ТАСС / AP / Cliff Owen

Тема ментального проигрыша западной коалиции перед утратой гегемонии становится хедлайнером мировых СМИ, которые друг за другом повторяют тезисы об утрате позиций. The Wall Street Journal констатирует, что попытки США и Европы склонить страны Глобального Юга к поддержке Киева не увенчались успехом. Издание отмечает, что в последнее время "готовность международного сообщества публично критиковать Россию существенно снизилась". Также собеседники WSJ удивлены растущей цифрой развивающихся стран, которые выступили против "требований Украины о взыскании репараций с РФ и создании международного трибунала для преследования российского руководства".

Авторы Елена Стафеева