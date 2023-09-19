Зеленский прибыл на сессию Генассамблеи ООН
Владимир Зеленский приехал в штаб-квартиру ООН, где планирует выступить с заявлением в ходе сессии Генеральной Ассамблеи. При этом по прибытии он не стал общаться с журналистами.
В списке ораторов политик записан под номером 12. По графику, его выступление запланировано на 19:00 по московскому времени.
Как уже рассказывал Лайф, заседание Генассамблеи ООН будет проходить в штаб-квартире организации в Нью-Йорке до 26 сентября. 20 сентября в рамках недели высокого уровня на ГА Совбез ООН соберётся на заседание, чтобы обсудить вопрос украинского конфликта. Помимо Зеленского, участие во встрече мировых лидеров и заседании Совбеза примут также главы других государств. При этом президент РФ Владимир Путин присутствовать на мероприятии не будет, вместо него выступит глава МИД РФ Сергей Лавров. Его спецборт летит сложным маршрутом из-за закрытия западными странами воздушного пространства.
ТАСС / АР / Eduardo Munoz