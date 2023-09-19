Спецборт с Лавровым летит сложным маршрутом в штаб-квартиру ООН, где может встретиться с Зеленским
Рябков рассказал о предельно сложном маршруте спецборта Лаврова на ГА ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Россия вовремя получила от американской стороны разрешение на пролёт спецборта главы МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, но из-за закрытия западными странами воздушного пространства маршрут будет сложным. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
"Вашингтон продолжает делать максимум, чтобы затруднить деятельность российской дипломатии в ООН, используя в качестве рычага введённые против России незаконные санкции. Хотя в этот раз, возможно из опасений наших ответных мер, журналисты из пула Лаврова успели получить визы до отлёта всей делегации, а разрешение на пролёт спецрейса министерства было предоставлено вовремя", — рассказал он.
Однако в связи с закрытием западными странами своего воздушного пространства для российских самолётов маршрут движения борта с Лавровым будет "предельно сложный — и по времени, и по расстоянию".
Напомним, заседание Генассамблеи ООН состоится в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. 20 сентября в рамках недели высокого уровня на ГА Совет Безопасности ООН соберётся на заседание по конфликту на Украине. На данный момент известно, что участие во встрече мировых лидеров и заседании Совбеза примет Владимир Зеленский. Президент РФ Владимир Путин отправил вместо себя Лаврова.