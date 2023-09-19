США продолжили дурную традицию по визовым проволочкам для россиян на Генассамблее ООН
Рябков: США предельно усложнили выдачу виз представителям РФ на мероприятия ООН
Власти США усложнили выдачу виз представителям России на мероприятия Генассамблеи ООН до предельного уровня. Об этом сообщил журналистам во вторник, 19 сентября, замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, в итоге не все члены делегации получили разрешения на въезд. В их числе член официальной делегации, заместитель председателя Государственной думы Леонид Слуцкий.
"Американская сторона предельно усложнила выдачу виз членам российской делегации, участвующей в мероприятиях Генассамблеи, вновь затянув до последнего момента. В итоге, как уже стало дурной традицией, разрешения на въезд по ооновской линии, которые США обязаны предоставлять согласно взятым на себя обязательствам, получили не все российские представители", — приводит слова Рябкова ТАСС.
Напомним, заседание Генассамблеи ООН состоится в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Ещё в конце июля стало известно, что президент России Владимир Путин не поедет на мероприятие, делегацию нашей страны возглавит Сергей Лавров. Он выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи.
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