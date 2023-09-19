США продолжили дурную традицию по визовым проволочкам для россиян на Генассамблее ООН

Власти США усложнили выдачу виз представителям России на мероприятия Генассамблеи ООН до предельного уровня. Об этом сообщил журналистам во вторник, 19 сентября, замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, в итоге не все члены делегации получили разрешения на въезд. В их числе член официальной делегации, заместитель председателя Государственной думы Леонид Слуцкий.