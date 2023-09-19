В США высмеяли Зеленского за приезд на Генассамблею ООН в трениках
Конгрессвуман Грин: Зеленский мог надеть деловой костюм, приехав требовать денег
В Конгрессе США раскритиковали внешний вид Владимира Зеленского, прибывшего в Нью-Йорк к Генассамблее ООН и голосованию Палаты представителей Штатов о выделении очередного пакета помощи в 300 миллионов долларов Украине. Соответствующее заявление сделала конгрессвуман США Марджори Тейлор Грин на странице в социальной сети.
Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк в преддверии Генеральной Ассамблеи ООН. Видео © Twitter / Real Mac Report
"Зеленский не губернатор 51-го штата, но Джо Байден у него в кармане. В кармане треников. По меньшей мере он мог бы надеть костюм и галстук, перед тем как требовать наших денег. Но я проголосую против в любом случае", — заявила Грин.
Как уже рассказывал Лайф, заседание Генассамблеи ООН будет проходить в штаб-квартире организации в Нью-Йорке до 26 сентября. 20 сентября в рамках недели высокого уровня на ГА Совбез ООН соберётся на заседание, чтобы обсудить вопрос украинского конфликта. Помимо Зеленского, участие во встрече мировых лидеров и заседании Совбеза примут также главы других государств. При этом президент РФ Владимир Путин присутствовать на мероприятии не будет, вместо него выступит глава МИД РФ Сергей Лавров. Его спецборт летит сложным маршрутом из-за закрытия западными странами воздушного пространства.
Twitter / Real Mac Report