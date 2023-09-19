В США высмеяли Зеленского за приезд на Генассамблею ООН в трениках

В Конгрессе США раскритиковали внешний вид Владимира Зеленского, прибывшего в Нью-Йорк к Генассамблее ООН и голосованию Палаты представителей Штатов о выделении очередного пакета помощи в 300 миллионов долларов Украине. Соответствующее заявление сделала конгрессвуман США Марджори Тейлор Грин на странице в социальной сети.

"Зеленский не губернатор 51-го штата, но Джо Байден у него в кармане. В кармане треников. По меньшей мере он мог бы надеть костюм и галстук, перед тем как требовать наших денег. Но я проголосую против в любом случае", — заявила Грин.