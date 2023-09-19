Зеленский научился говорить спасибо Западу

"Это изменение тона и подхода господина Зеленского после критики, когда он ругал своих союзников и выглядел неблагодарным, требуя от них оружия", — считает обозреватель Эндрю Крамер.

Он вспоминает, что на июльском саммите Бен Уоллес, тогдашний министр обороны Великобритании, дал Украине совет, как привлечь на свою сторону тех, кто пока настроен скептически: "Нравится вам это или нет, но люди хотят видеть немного больше благодарности". На том же саммите советник администрации Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что "американский народ действительно заслуживает определённой благодарности" за боеприпасы, системы ПВО, бронетехнику и оборудование для разминирования. Крамер полагает, что Зеленский прислушался к этим рекомендациям.