Зеленский научился говорить спасибо Западу
NYT: Зеленский понял, что нужно воздержаться от критики западных партнёров
Владимир Зеленский осознал необходимость благодарности Западу. Об этом пишет издание The New York Times.
"Это изменение тона и подхода господина Зеленского после критики, когда он ругал своих союзников и выглядел неблагодарным, требуя от них оружия", — считает обозреватель Эндрю Крамер.
Он вспоминает, что на июльском саммите Бен Уоллес, тогдашний министр обороны Великобритании, дал Украине совет, как привлечь на свою сторону тех, кто пока настроен скептически: "Нравится вам это или нет, но люди хотят видеть немного больше благодарности". На том же саммите советник администрации Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что "американский народ действительно заслуживает определённой благодарности" за боеприпасы, системы ПВО, бронетехнику и оборудование для разминирования. Крамер полагает, что Зеленский прислушался к этим рекомендациям.
Неназванный источник журналиста, украинский чиновник, сообщил, что ключевая цель визита Зеленского в Вашингтон — передать "огромное послание благодарности президенту, Конгрессу и американскому народу".
Напомним, Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк, где 20 сентября состоится заседание на уровне глав делегаций в рамках Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Также он планирует посетить местный военный госпиталь, в котором украинские военные проходят лечение и реабилитацию.
AP / TASS / Thanassis Stavrakis