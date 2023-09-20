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20 сентября, 14:08

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Видео с министром опубликовала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Видео © Телеграм-канал Марии Захаровой

В США Лавров проведёт ряд двусторонних встреч и примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине, где также намерен выступить Владимир Зеленский.

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Напомним, заседание Генассамблеи ООН состоится в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. 20 сентября в рамках недели высокого уровня на ГА Совет Безопасности ООН соберётся на заседание по конфликту на Украине. Ранее в МИД рассказали, что Россия вовремя получила от американской стороны разрешение на пролёт спецборта Лаврова на Генассамблею ООН, но из-за закрытия западными странами воздушного пространства маршрут был сложным.

Обложка ©

Телеграм-канал Марии Захаровой

Александра Вишнякова
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