Небензя предостерёг Совбез ООН от "вопиющего прецедента" в угоду Украине

Совет Безопасности ООН нарушает порядок и правила ради желания угодить украинской делегации, поставив выступление Владимира Зеленского перед речью представителей стран – членов СБ. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации по Украине.

"Я хотел бы вас предупредить, что если вы сейчас ударите молотком, тем самым формализовав ваше решение, то албанское председательство запятнает себя вопиющим прецедентом нарушения сложившейся в Совете Безопасности практики в угоду одной делегации", — пояснил он.