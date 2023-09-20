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Регион
Опубликовано 20 сентября 2023, 16:11
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Небензя предостерёг Совбез ООН от "вопиющего прецедента" в угоду Украине

Совет Безопасности ООН нарушает порядок и правила ради желания угодить украинской делегации, поставив выступление Владимира Зеленского перед речью представителей стран – членов СБ. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации по Украине.

"Я хотел бы вас предупредить, что если вы сейчас ударите молотком, тем самым формализовав ваше решение, то албанское председательство запятнает себя вопиющим прецедентом нарушения сложившейся в Совете Безопасности практики в угоду одной делегации", — пояснил он.

Мрачная Елена Зеленская наблюдала за мужем в ООН, выставив сломанный средний палец
Мрачная Елена Зеленская наблюдала за мужем в ООН, выставив сломанный средний палец

Напомним, заседание Генассамблеи ООН состоится в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. 20 сентября в рамках недели высокого уровня на ГА Совет Безопасности ООН собрался на заседании по конфликту на Украине. От России в США прибыл глава МИД Сергей Лавров. Однако его не было на выступлении Зеленского.

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Татьяна Миссуми
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