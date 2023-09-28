Нарышкин раскрыл, что разбивает вдребезги мечты Запада о поражении России

Существование ракетно-ядерного щита РФ делает мечты западных стран о поражении нашей страны абсурдными. Такое заявление сделал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Сам факт существования ракетно-ядерного щита делает абсолютно абсурдными мечты некоторых политиков на Западе о стратегическом поражении России", — подчеркнул он.

В ходе открытия выставки "Эффект Курчатова – Александрова" в Государственном центральном музее современной истории РФ Нарышкин также заявил, что вплоть до сегодняшнего дня ракетно-ядерный щит защищает Россию.