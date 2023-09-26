Выживальщик дал россиянам советы на случай ядерной войны

К возможному ядерному взрыву следует подготовиться заранее и в спокойной обстановке, изучив карты бомбоубежищ или подумав о собственном автономном укрытии. Об этом "Газете.ru" рассказал эксперт по выживанию Михаил Макеев в Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Праздник установлен ООН в 2013 году.

"Либо строить собственное автономное укрытие, которое позволит автономно там находиться с определённым уровнем защиты, либо просто провести аудит местности и работу с картой вокруг часто посещаемых мест: квартира, работа, торговый центр, чтобы в том случае, если ситуация застала врасплох, было чёткое понимание, куда двигаться", — пояснил он.

Выживальщик советует россиянам купить защиту от радиации и проверить её работу. Идеальный вариант — приобрести специальный военный плащ, который выдерживает воздействие ядерных частиц. На маркетплейсах есть и другие защитные средства, отметил эксперт.

Кроме того, следует заранее подумать, откуда будете брать еду, воду, как согреваться, всё это нужно рассчитать по количеству членов семьи, продолжил специалист. В случае если при ядерном взрыве вы растерялись или заблаговременно не позаботились о подготовке укрытия, то нужно бежать в подвалы жилых домов или в метро, посоветовал Макеев.