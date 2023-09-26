День борьбы за ликвидацию ядерного оружия, День встречи со старыми друзьями: Праздники и приметы 26 сентября Сегодня, 26 сентября, в России отмечается несколько международных праздников. На них поднимаются разные темы — от ликвидации ядерного оружия до отношений со старыми друзьями. 25 сентября, 21:01 26 сентября — День борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Фото © Wikipedia / National Nuclear Security Administration

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

На 26 сентября выпадает день, который не назвать праздником: в России и других странах отмечают Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Рассказываем о нём: это интернациональный день, отмечаемый с 2014 года;

учреждён Генассамблеей ООН 5 декабря 2013 года;

отмечается ежегодно 26 сентября, дата не меняется;

в этот день проводится информационная кампания, направленная на отказ от ядерного оружия.

В Организации Объединённых Наций учредили Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, поскольку уничтожение таких арсеналов — одна из старейших целей ООН. Эта тема была поднята в первой же резолюции Генассамблеи в 1946 году. Также она стала основной темой обзорных конференций, проводимых в ООН с 1975 года государствами – участниками Договора о нераспространении ядерного оружия.

По данным ООН, сейчас в мире почти 13 000 единиц ядерного оружия. Более половины населения Земли приходится на страны, которые либо обладают таким вооружением, либо являются членами ядерных альянсов. Пока многие государства мира, в том числе Россия, не готовы отказаться от такого оружия, поскольку оно является сдерживающим фактором — средством недопущения нападения.

27 марта 2017 года на Генеральной Ассамблее ООН стартовали межправительственные переговоры по разработке текста конвенции о запрещении ядерного оружия. Однако в конференции не приняли участие почти 40 стран, в том числе США, Великобритания, Франция, Россия и Китай — так называемая ядерная пятёрка. 7 июля 2017 года Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) был принят при поддержке 122 государств – членов ООН. Его подписали 86 стран, 66 ратифицировали. Против него выступили Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. В российском МИД отметили, что "реальный прогресс на пути ядерного разоружения можно обеспечить только на основе консенсусных решений в условиях укрепления международной безопасности и стабильности, повышая безопасность всех без исключения государств".

Всемирный день контрацепции

26 сентября отмечается Всемирный день контрацепции. Фото © Freepik

26 сентября на всей планете, в том числе в России, отмечается Всемирный день контрацепции. Вот несколько фактов о нём: отмечается ежегодно 26 сентября, дата не смещается;

учреждён в 2007 году;

инициаторы — несколько организаций, в том числе Совет по народонаселению;

к этой дате приурочены информационные кампании по планированию семьи и половому здоровью.

Международный день контрацепции проводится под девизом "Контрацепция: твоя жизнь, твоя ответственность". Главный принцип, который лежит в основе этого дня: каждая беременность должна быть желанной. Миссия — повысить осведомлённость жителей планеты о способах и методах контрацепции, снизить количество абортов. По замыслу организаторов, этот день должен привлечь внимание властей и общественности к таким проблемам.

Каждый год десятки миллионов женщин во всём мире сталкиваются с незапланированной беременностью, часть из них решается на аборт. Если такая операция была проведена неквалифицированным специалистом или после неё появились осложнения, это может привести к потере возможности вынашивать ребёнка или даже к смерти женщины. Осведомлённость о контрацепции могла бы позволить избежать незапланированной беременности, абортов и распространения заболеваний, передаваемых половым путём. Особенно важны такие знания в подростковом возрасте, когда девушка ещё может быть морально не готова стать матерью.

В Международный день контрацепции по всему миру под эгидой разных организаций проводятся лекции, благотворительные акции, конференции, посвящённые этой теме.

Европейский день языков

26 сентября — Европейский день языков. Фото © coe.int

На 26 сентября приходится также Европейский день языков — праздник, который отмечается и в России. Несколько фактов о нём: провозглашён Советом Европы в 2001 году;

ежегодно отмечается 26 сентября, дата фиксированная;

в этот день проводятся конкурсы, семинары, конференции, касающиеся европейских языков.

Всего на территории Европы было около 225 языков, однако большинство из них уже считаются мёртвыми или находятся на грани исчезновения. В институтах Евросоюза официально равноправно используется 24 языка. Кроме английского, французского, немецкого это также болгарский, венгерский, греческий, датский, ирландский, испанский, итальянский, латышский, литовский, мальтийский, нидерландский, польский, португальский, румынский, словацкий, словенский, финский, хорватский, чешский, шведский, а также эстонский. Все решения официальных органов ЕС переводятся на каждый из них.

В то же время по мере расширения ЕС там всё чаще можно видеть "европейское двуязычие", когда наряду с местными языками широко используются некоторые самые распространённые: английский, французский, в меньшей степени немецкий. Европейский день языков как раз был задуман для продвижения всех десятков средств общения, которые исконно использовались в этой части мира. Праздник традиционно отмечается и в России. Так, в этом году представительство ЕС в РФ организовало в Москве фестиваль, посвящённый этому празднику. В его программе: общение с носителями языков, лекции, мастер-классы и пробные уроки.

День встречи со старыми друзьями

26 сентября — День встречи со старыми друзьями. Фото Freepik

Сегодня, 26 сентября, в России и за рубежом отмечается добрый праздник — День встречи со старыми друзьями. Вот что о нём известно: это международный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно 26 сентября, дата не меняется;

инициатор неизвестен;

в этот день призывают встречаться со старыми друзьями и вспоминать былое.

Кто придумал отмечать такой праздник, как День встречи со старыми друзьями, уже неясно. Упоминание о нём можно найти только в русскоязычном сегменте Интернета, поэтому легко предположить, что появился этот день на постсоветском пространстве. Причём случилось это достаточно давно — по меньшей мере 20 лет назад.

В наше время праздник стал ещё актуальнее, потому что мы не то что со старыми друзьями редко видимся, но и с самыми близкими не так часто. Заменяет эти встречи онлайн-общение: переписка в мессенджерах, соцсетях, звонки. Правда, жизнь зачастую разбрасывает людей по разным городам, а то и странам, поэтому такой формат общения остаётся едва ли не единственно возможным.

Если же у вас всё же есть возможность увидеться со старыми друзьями, обязательно воспользуйтесь ею хотя бы в сегодняшний праздник. Психологи подтверждают, что общение с такими людьми может снижать уровень тревоги, стресса. Человек, у которого есть с кем поделиться как наболевшим, так и радостным, легче справляется с трудностями. Ну и наконец, с друзьями мы становимся лучше. Мы перенимаем у них хорошие привычки, а помогая им словом и делом — становимся добрее.

Приметы 26 сентября

Корнилье

26 сентября православная церковь чтит память Корнилия-сотника. Это был римский центурион из Кесарии Палестинской. Будучи язычником, почитал Бога Израиля. Согласно новозаветному рассказу, однажды к нему явился ангел и повелел найти Петра. Корнилий повиновался и после проповеди Петра в его доме принял христианство. Затем он стал епископом, разрушил языческий храм и обратил жителей мизийского города Скепсия в христианство. Скончался в глубокой старости и был похоронен рядом с разрушенным им языческим храмом. Считается священномучеником и исповедником.

По народному календарю 26 сентября отмечался праздник под названием Корнилье. Так имя святого крестьяне приспособили под свои условия. Считалось, что это день сбора корнеплодов: репы, свёклы, моркови, редьки. Предполагалось, что с Корнилья "корень в земле не растёт, а зябнет" и нужно всё убрать с грядок. А вот молодые деревца в этот день можно высаживать — в рост пойдут хорошо. Корнилье по какой-то причине связывали с запретом на зеркала: на них нельзя было гадать, ни в коем случае нельзя было разбить. Также этот день считался неподходящим для сватовства и свадеб, шумных вечеринок.

Погодные приметы 26 сентября

Грачи уже улетели — к скорому снегу.

Много репы — к богатству в семье.

Красная луна — к сильным ветрам.

Дождь — к добру.

Именинники 26 сентября

26 сентября именины у народного артиста России Николая Расторгуева. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

26 сентября именины у обладателей следующих имён: Александр

Илья

Леонтий

Лукьян

Николай

Пётр

Стефан

Юлиан. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев