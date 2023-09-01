Православные праздники в сентябре: Церковный календарь – 2023 Каждый сентябрьский день для православного христианина отмечен одним, а то и несколькими событиями. Всего в этом месяце отмечается 78 православных церковных праздников. Подробности читайте в материале Лайфа. 31 августа, 21:01 В сентябре православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы, встречают праздник Воздвижения Креста Господня. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Церковные праздники являются особыми днями, посвящёнными различным событиям из истории Церкви и жизни святых. Они играют важную роль в духовной практике православных христиан, помогая им укрепить свою веру, обновить духовное состояние и проникнуться благодатью Божией. В эти дни принято посещать церковные службы, принимать причастие и молиться.

Кроме того, церковные праздники имеют большое культурное значение. Они являются частью национальной и религиозной традиции многих стран, где православие — доминирующая религия. В дни главных церковных праздников проводятся различные обряды, праздничные гуляния, концерты и выставки, которые способствуют сохранению культурного наследия и укреплению общественной солидарности.

Верующие также придают особое значение церковным праздникам в своей личной жизни. Они используют эти дни для размышлений и самоанализа. Церковные праздники стимулируют православных к более глубокому рассмотрению своей веры, преодолению собственных недостатков и стремлению к духовному росту.

Главные церковные праздники в сентябре 2023 года

Двунадесятые: 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы. Полное название праздника — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. В православных церквях относится к числу двунадесятых: двенадцати важнейших после Пасхи праздников в православии, посвящённых событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы

— Рождество Пресвятой Богородицы. Полное название праздника — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. В православных церквях относится к числу двунадесятых: двенадцати важнейших после Пасхи праздников в православии, посвящённых событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы 27 сентября — Воздвижение Креста Господня. Установлен в память обретения Креста Господня, которое произошло, согласно церковному преданию, в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы — места распятия Иисуса Христа.

Недвунадесятые: 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Великий праздник, посвящённый памяти мученической смерти Иоанна Крестителя, которому по приказу тетрарха Галилеи Ирода отрубили голову.

Полный календарь церковных праздников на сентябрь 2023 года

Календарь православных церковных праздников на сентябрь 2023 года. Инфографика © LIFE

1 сентября, пятница: День памяти мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников

Вспоминаем святителя Питирима, епископа Великопермского.

2 сентября, суббота: День памяти пророка Самуила.

3 сентября вспоминаем: апостола от 70 Фаддея

мученицу Вассу и чад её мучеников Феогния, Агапия и Писта

преподобного Авраамия Смоленского, архимандрита.

4 сентября, понедельник: День памяти мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих.

5 сентября, вторник: Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы

День памяти мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского).

6 сентября, среда: День священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова

Перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси чудотворца

День памяти преподобного Арсения Комельского, игумена.

7 сентября, четверг: Перенесение мощей апостола Варфоломея (Нафанаила)

День памяти Апостола от 70 Тита, епископа Критского.

8 сентября, пятница: Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы

День памяти мученика Адриана и мученицы Наталии.

9 сентября, суббота: День преподобного Пимена Великого, преподобных Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника Печерских.

10 сентября, воскресенье: День памяти преподобномучеников Казанских, преподобного Моисея Мурина, иеромонаха

Собор преподобных отцов Киево-Печерских

Обретение мощей преподобного Иова Почаевского, игумена

День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского.

11 сентября, понедельник: Усекновение главы Иоанна Предтечи.

12 сентября, вторник: Обретение мощей благоверного князя Даниила Московского

День святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских

Перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского (в схиме Алексия)

День памяти преподобного Александра Свирского.

13 сентября, среда: Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.

14 сентября, четверг: Начало индикта — церковное новолетие

День памяти преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской, мучениц 40 дев постниц и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона, учителя их.

15 сентября, пятница: День памяти мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины, святителя Иоанна Постника, патриарха Цареградского, преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.

16 сентября, суббота: День памяти священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия, преподобного Феоктиста Палестинского, спостника Евфимия Великого, блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца.

17 сентября, воскресенье: Собор Воронежских святых

Обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского, священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, с ним трёх отроков: мучеников Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы, пророка Моисея Боговидца.

18 сентября, понедельник: День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, преподобномученика Афанасия Брестского, игумена

Убиение благоверного князя Глеба (во Святом Крещении Давида).

19 сентября, вторник: Воспоминание чуда архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссех), мучеников Евдоксия, Зинона и Макария.

20 сентября, среда: Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы

День мученика Созонта Помпеольского (Киликийского), святителя Иоанна, архиепископа Новгородского, преподобномученика Макария Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца, преподобного Серапиона Псковского.

21 сентября, четверг: Рождество Пресвятой Богородицы

День Почаевской иконы Божией Матери.

22 сентября, пятница: Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы

Вспоминаем Праведных Иоакима и Анну, мученика Севериана Севастийского, преподобного Иосифа, игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца

Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.

23 сентября, суббота: День мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры

преподобного Павла Послушливого, Печерского

преподобного Иоасафа Каменского (в миру князя Андрея Вологодского), чудотворца Спасокубенского.

24 сентября, воскресенье: День преподобной Феодоры Александрийской Младшей

Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев

Преподобного Силуана Афонского.

25 сентября, понедельник: Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы

Вспоминаем священномученика Автонома Италийского, епископа

Перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского (Меркушинского).

26 сентября, вторник: Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее)

Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня

Память священномученика Корнилия Сотника, епископа.

27 сентября, среда: Воздвижение Креста Господня

Преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

28 сентября, четверг: Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня

День памяти великомученика Никиты Готфского.

29 сентября, пятница: День памяти великомученицы Евфимии Всехвальной

святителя Киприана, митрополита Московского и всея Руси чудотворца.

30 сентября, суббота: День мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Православные посты в сентябре-2023

Однодневные: 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи

27 сентября — Воздвижение Креста Господня.

Авторы Александра Вишнякова