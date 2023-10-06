В Госдуме пересмотрят договор о запрете ядерных испытаний

Совет Госдумы в ходе ближайшего заседания рассмотрит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", поднял эту важную тему, касающуюся безопасности нашей страны и всех россиян.

"Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений", — написал он в своём телеграм-канале.

К слову, глава государства рассказал о проведении успешных испытаний крылатой ракеты "Буревестник" и сверхтяжёлой ракеты "Сармат". По словам спикера ГД, это они имеют большое значение для обеспечения безопасности нашей страны.

"Обязательно обсудим вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор", — заявил Володин.