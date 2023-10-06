Испытания российской ракеты "Буревестник" встревожили США

Российская межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник", имеющая ядерную установку, может успешно достигать цели на территории Штатов. Об этом в эфире CBS News рассказал майор американской армии в отставке Майк Лайонс.

"Это экзотическое оружие. Обычно ядерная энергия не используется для энергетической установки. Это даст России возможность брать оружие малой мощности, потенциально ядерное, и значительно увеличивать его дальность полёта, скажем, оно будет способно преодолевать десятки тысяч миль", — пояснил Лайонс.

Он также заявил, что размещение подобных ракет в Арктике могло бы стать большой угрозой для Америки, ведь оттуда можно легко поразить цели в США.