Испытания российской ракеты "Буревестник" встревожили США
Американский майор Лайонс: Ракета "Буревестник" может поражать цели в США
Российская межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник", имеющая ядерную установку, может успешно достигать цели на территории Штатов. Об этом в эфире CBS News рассказал майор американской армии в отставке Майк Лайонс.
"Это экзотическое оружие. Обычно ядерная энергия не используется для энергетической установки. Это даст России возможность брать оружие малой мощности, потенциально ядерное, и значительно увеличивать его дальность полёта, скажем, оно будет способно преодолевать десятки тысяч миль", — пояснил Лайонс.
Он также заявил, что размещение подобных ракет в Арктике могло бы стать большой угрозой для Америки, ведь оттуда можно легко поразить цели в США.
Накануне глава государства Владимир Путин заявил, что в России проведено последнее успешное испытание ракеты "Буревестник". Впервые о появлении данного ракетного оружия он сообщил в Послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. В ходе выступления президента были показаны видеокадры испытания комплекса. А 22 марта 2018 года крылатая ракета получила наименование "Буревестник" по результатам открытого голосования на сайте Минобороны.
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