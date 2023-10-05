Путин заявил об успешном испытании ракеты "Буревестник" с ядерной установкой

В России проведено последнее успешное испытание ракеты "Буревестник". Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в четверг, 5 октября, на пленарной сессии Валдайского клуба.

"Сейчас мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил и которые я анонсировал ещё несколько лет назад. Проведено последнее успешное испытание "Буревестника" — крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой", — сообщил глава государства.

Впервые о появлении данного ракетного оружия Владимир Путин сообщил в Послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. В ходе выступления президента были показаны видеокадры испытания ракетного комплекса. А 22 марта 2018 года крылатая ракета получила наименование "Буревестник" по результатам открытого голосования на сайте Минобороны.