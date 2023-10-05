Путин: Мы фактически закончили работу над "Сарматом"

В России фактически закончили работу над "Сарматом" — стратегическим ракетным комплексом шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в четверг, 5 октября, на пленарной сессии Валдайского клуба. По его словам, комплекс заступит на боевое дежурство в ближайшее время.

"Мы практически закончили работу над "Сарматом". Нам нужно закончить некоторые бюрократические процедуры и перейти к постановке на боевое дежурство. И мы сделаем это в ближайшее время", — проанонсировал российский лидер.