Названо оружие, которое изменит конфликт на Украине
Asia Times: Ракетный комплекс "Сармат" может изменить ход конфликта на Украине
Развёртывание ракетного комплекса "Сармат" может сильно повлиять на ход конфликта на Украине. Как отмечают журналисты Asia Times, за счёт своих характеристик это по-настоящему универсальное оружие.
"Это может бросить вызов существующим системам контроля над вооружениями и усложнить логику стратегического сдерживания. Ракетный комплекс окажет сильное влияние на конфликт", — сказано в материале.
В публикации также подчёркивается, что Россия может расширить ядерный арсенал даже при действии санкций со стороны западных стран. Издание обращает внимание на то, что из-за событий в Незалежной сейчас вновь поднят вопрос об опасностях, которые связаны с ядерным оружием. В связи с этим авторы подчёркивают важность эффективных каналов связи во время кризисов.
Ранее способности "Сармата" уничтожить всю Францию и Техас испугались в США. Авторы журнала Military Watch Magazine отметили, что поступление ракетного комплекса на боевое дежурство увеличило существенный разрыв между Россией и США в потенциале стратегических ракет.
ТАСС / Станислав Красильников