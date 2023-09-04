Развёртывание ракетного комплекса "Сармат" может сильно повлиять на ход конфликта на Украине. Как отмечают журналисты Asia Times, за счёт своих характеристик это по-настоящему универсальное оружие.

"Это может бросить вызов существующим системам контроля над вооружениями и усложнить логику стратегического сдерживания. Ракетный комплекс окажет сильное влияние на конфликт", — сказано в материале.

В публикации также подчёркивается, что Россия может расширить ядерный арсенал даже при действии санкций со стороны западных стран. Издание обращает внимание на то, что из-за событий в Незалежной сейчас вновь поднят вопрос об опасностях, которые связаны с ядерным оружием. В связи с этим авторы подчёркивают важность эффективных каналов связи во время кризисов.