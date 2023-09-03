В США предрекли сближение с Путиным, которое станет роковым для НАТО

К 2025 году Североатлантический альянс может распасться, заявил профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс в Шотландии, обозреватель издания The Atlantic. По его словам, крах военного блока произойдёт из-за украинского кризиса и вероятного сближения Соединённых Штатов с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, интересы ЕС в сфере безопасности и приоритеты Республиканской партии отличаются, поэтому Европе придётся быть готовой к самостоятельной политике, если американским президентом станет Дональд Трамп. В этом случае Вашингтон перестанет быть надёжным для Брюсселя союзником. К тому же если для Киева закроется возможность брать деньги и оружие у Штатов, то Евросоюз не сможет компенсировать эту потерю.