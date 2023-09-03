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Регион
Опубликовано 3 сентября 2023, 07:51
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В США предрекли сближение с Путиным, которое станет роковым для НАТО

Atlantic: НАТО развалится к 2025 году из-за Киева и сближения США с Россией

К 2025 году Североатлантический альянс может распасться, заявил профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс в Шотландии, обозреватель издания The Atlantic. По его словам, крах военного блока произойдёт из-за украинского кризиса и вероятного сближения Соединённых Штатов с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Популистское крыло Республиканской партии [США] покинет Киев и поставит под угрозу самый успешный военный альянс в мире... Непосредственным катализатором краха станет война на Украине", — написал эксперт.

По его словам, интересы ЕС в сфере безопасности и приоритеты Республиканской партии отличаются, поэтому Европе придётся быть готовой к самостоятельной политике, если американским президентом станет Дональд Трамп. В этом случае Вашингтон перестанет быть надёжным для Брюсселя союзником. К тому же если для Киева закроется возможность брать деньги и оружие у Штатов, то Евросоюз не сможет компенсировать эту потерю.

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Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп после формального ареста в штате Джорджия собрал около 7,1 миллиона долларов пожертвований. Предвыборному штабу республиканца впервые перепала такая крупная сумма за сутки. А сегодня стало известно, что за Трампа и нынешнего президента США Джо Байдена готовы проголосовать по 46% избирателей. Стоит отметить, что ранее экс-глава Штатов заявил: с Россией нужно ладить, так как она обладает большим количеством ядерного оружия, чем Америка. Политик напомнил о том, что довольно хорошо ладил с Владимиром Путиным, и объяснил, почему всем странам стоит это делать.

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Евгения Колесникова
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