Трамп собрал рекордную сумму предвыборных пожертвований после формального ареста

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп, участвующий в предвыборной кампании 2024 года, после формального ареста в штате Джорджия собрал около 7,1 миллиона долларов пожертвований. Об этом сообщает газета Politico.

Так, только за 25 августа удалось привлечь пожертвований на 4,18 миллиона долларов. Издание сообщает, что предвыборному штабу республиканца впервые удалось собрать такую крупную сумму за сутки. В числе прочего этому поспособствовал мерч — футболки и плакаты с фотографией Трампа, сделанной в тюрьме округа Фултон, где он 24 августа прошёл формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году.