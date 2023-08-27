Трамп собрал рекордную сумму предвыборных пожертвований после формального ареста
Politico: Трамп собрал 7,1 млн долларов пожертвований после формального ареста
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп, участвующий в предвыборной кампании 2024 года, после формального ареста в штате Джорджия собрал около 7,1 миллиона долларов пожертвований. Об этом сообщает газета Politico.
Так, только за 25 августа удалось привлечь пожертвований на 4,18 миллиона долларов. Издание сообщает, что предвыборному штабу республиканца впервые удалось собрать такую крупную сумму за сутки. В числе прочего этому поспособствовал мерч — футболки и плакаты с фотографией Трампа, сделанной в тюрьме округа Фултон, где он 24 августа прошёл формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году.
Напомним, экс-глава США Дональд Трамп стал первым президентом с официальным тюремным фото в истории страны. В тюрьме в Джорджии он прошёл формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. Его обыскали, сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, после чего отпустили под залог. Он провёл в здании не более 20 минут и поспешил его покинуть. Действующий американский лидер Джо Байден успел оценил фото соперника, назвав его симпатичным парнем.
flickr.com / Gage Skidmore