Регион

Уведомления отключены

25 августа, 21:49

Байден оценил тюремный снимок Трампа, назвав его "симпатичным парнем"

Президент США Джо Байден, комментируя тюремный фотоснимок соперника по президентской гонке Дональда Трампа, назвал его "симпатичным парнем".

Байден — о Трампе: "Симпатичный парень". Видео © X / Collin Rugg

Так он отреагировал на просьбу журналистов оценить нашумевший снимок. По словам американского главы, фото он видел по телевизору.

Трамп без энтузиазма высказался о звании первого президента США с тюремной фотографией

Трамп без энтузиазма высказался о звании первого президента США с тюремной фотографией

Напомним, экс-глава США Дональд Трамп стал первым президентом с официальным тюремным фото в истории страны. Накануне в тюрьме в Джорджии он прошёл формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы, где его обыскали, сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, после чего отпустили под залог. Он провёл в здании не более 20 минут и поспешил его покинуть. Политик уже посчитал, что ему грозит более 500 лет тюрьмы по 91 обвинению.

Обложка ©

Кадр из видео X / Collin Rugg

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Джозеф Байден
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров