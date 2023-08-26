Байден оценил тюремный снимок Трампа, назвав его "симпатичным парнем"
Президент США Джо Байден, комментируя тюремный фотоснимок соперника по президентской гонке Дональда Трампа, назвал его "симпатичным парнем".
Байден — о Трампе: "Симпатичный парень". Видео © X / Collin Rugg
Так он отреагировал на просьбу журналистов оценить нашумевший снимок. По словам американского главы, фото он видел по телевизору.
Напомним, экс-глава США Дональд Трамп стал первым президентом с официальным тюремным фото в истории страны. Накануне в тюрьме в Джорджии он прошёл формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы, где его обыскали, сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, после чего отпустили под залог. Он провёл в здании не более 20 минут и поспешил его покинуть. Политик уже посчитал, что ему грозит более 500 лет тюрьмы по 91 обвинению.
Кадр из видео X / Collin Rugg