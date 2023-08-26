Байден оценил тюремный снимок Трампа, назвав его "симпатичным парнем"

Президент США Джо Байден, комментируя тюремный фотоснимок соперника по президентской гонке Дональда Трампа, назвал его "симпатичным парнем".

Так он отреагировал на просьбу журналистов оценить нашумевший снимок. По словам американского главы, фото он видел по телевизору.