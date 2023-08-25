Трамп без энтузиазма высказался о звании первого президента США с тюремной фотографией

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп поделился впечатлениями после формального ареста в тюрьме в Джорджии. Особенно американского политика в процедуре потрясло фотографирование. Он назвал это ужасным опытом, а день своего ареста — печальным для всей страны.