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25 августа, 13:23

Трамп без энтузиазма высказался о звании первого президента США с тюремной фотографией

Трамп назвал ужасным опытом фотографирование в тюрьме при аресте

<p>Дональд Трамп. Фото © Getty Images / Fulton County Sheriff&#x27;s Office</p>

Дональд Трамп. Фото © Getty Images / Fulton County Sheriff's Office

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп поделился впечатлениями после формального ареста в тюрьме в Джорджии. Особенно американского политика в процедуре потрясло фотографирование. Он назвал это ужасным опытом, а день своего ареста — печальным для всей страны.

"Это ужасный опыт, я никогда не слышал слова "магшот" (снимок при аресте. — Прим. Лайфа). Этому меня не учили в Уортонской школе бизнеса", — сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

Сын Трампа начал продавать мерч с тюремной фотографией отца, чтобы помочь ему

Сын Трампа начал продавать мерч с тюремной фотографией отца, чтобы помочь ему

Как уже писал Лайф, экс-глава США Дональд Трамп стал первым президентом с официальным тюремным фото в истории страны. Накануне в тюрьме в Джорджии он прошёл формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы, где его обыскали, сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, после чего отпустили под залог. Он провёл в здании не более 20 минут и поспешил его покинуть. Политик уже посчитал, что ему грозит более 500 лет тюрьмы по 91 обвинению.

Николь Вербер
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