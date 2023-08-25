Трамп без энтузиазма высказался о звании первого президента США с тюремной фотографией
Трамп назвал ужасным опытом фотографирование в тюрьме при аресте
Дональд Трамп. Фото © Getty Images / Fulton County Sheriff's Office
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп поделился впечатлениями после формального ареста в тюрьме в Джорджии. Особенно американского политика в процедуре потрясло фотографирование. Он назвал это ужасным опытом, а день своего ареста — печальным для всей страны.
"Это ужасный опыт, я никогда не слышал слова "магшот" (снимок при аресте. — Прим. Лайфа). Этому меня не учили в Уортонской школе бизнеса", — сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax.
Как уже писал Лайф, экс-глава США Дональд Трамп стал первым президентом с официальным тюремным фото в истории страны. Накануне в тюрьме в Джорджии он прошёл формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы, где его обыскали, сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, после чего отпустили под залог. Он провёл в здании не более 20 минут и поспешил его покинуть. Политик уже посчитал, что ему грозит более 500 лет тюрьмы по 91 обвинению.