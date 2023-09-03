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3 сентября, 04:02

В Венгрии призвали Запад дать гарантии безопасности России

Офис премьера Венгрии: Запад должен дать РФ гарантии и не брать Украину в НАТО

Коалиции западных государств следует отказаться от идеи сделать Украину 32-м членом НАТО. Вместо этого для урегулирования конфликта нужно предоставить России гарантии безопасности, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Выступая перед студентами университета в Вайте, политик также подчеркнул, что Москва не представляет для Европы никакой угрозы и её требования должны быть удовлетворены.

"Западный мир, который поддерживает Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам", — отметил Гуйяш.

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Аналогичного мнения придерживается и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам политика, западные гарантии Украине нежизнеспособны без учёта безопасности России.

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ТАСС / Attila Volgyi

Илья Пушкарев
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