Песков: Западные гарантии Украине нежизнеспособны без учёта безопасности России

Он отметил, что уже подписано несколько соглашений, однако Россия не слышала об упоминаниях озабоченностей по безопасности, которые высказывала Москва.

Лайф напоминает: в августе Украина начала консультации с Британией по гарантиям безопасности. Как отметил Андрей Ермак — глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, киевские власти планируют до конца года заключить как можно больше подобных соглашений. При этом ранее в ЕС объяснили, почему не дадут Киеву гарантии безопасности. В то же время там напомнили, что Брюссель поддерживает Киев в военной сфере.