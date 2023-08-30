Регион

Уведомления отключены

30 августа, 10:12

Песков: Западные гарантии Украине нежизнеспособны без учёта безопасности России

Обсуждаемые западными странами соглашения о гарантиях безопасности Киеву нежизнеспособны без учёта замечаний, на которые обращала внимание РФ. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что уже подписано несколько соглашений, однако Россия не слышала об упоминаниях озабоченностей по безопасности, которые высказывала Москва.

"Они не могут быть жизнеспособными [без учёта безопасности РФ]", — заключил представитель Кремля в ходе брифинга 30 августа.

Принятое решение: О каких гарантиях безопасности Украина пытается договориться с Вашингтоном

Принятое решение: О каких гарантиях безопасности Украина пытается договориться с Вашингтоном

Лайф напоминает: в августе Украина начала консультации с Британией по гарантиям безопасности. Как отметил Андрей Ермак — глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, киевские власти планируют до конца года заключить как можно больше подобных соглашений. При этом ранее в ЕС объяснили, почему не дадут Киеву гарантии безопасности. В то же время там напомнили, что Брюссель поддерживает Киев в военной сфере.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров