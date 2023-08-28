Зеленский огласил США новый список желаний

Президент Украины Владимир Зеленский запросил у Вашингтона гарантии безопасности по израильской системе с оружием, обучением и деньгами. Причём США предоставят Киеву всё это, уверен лидер Незалежной.

"С Соединёнными Штатами у нас наверняка будет именно такая модель, израильская, та, где есть и оружие, и тренировки, и финансы, и тому подобное", — сказал он в интервью журналистке Наталье Мосейчук, опубликованном на её YouTube-канале.

По словам Зеленского, договорённость будет выполнена даже в случае проигрыша Джо Байдена на предстоящих выборах президента США, ведь решение выносит Конгресс. Кроме того, украинский лидер заявил о готовности Киева "воевать долго".