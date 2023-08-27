Зеленский заявил, что опасается вести бои на территории России

Переносить боевые действия на территорию России рискованно для Украины. Об этом заявил в эфире телеканала "Рада" президент страны Владимир Зеленский.

"В таком случае мы точно останемся одни", — ответил он на вопрос журналиста Натальи Мосейчук, имея в виду, что эти действия не поддержат союзники Незалежной.