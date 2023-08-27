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Регион
Опубликовано 27 августа 2023, 19:34
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Зеленский заявил, что опасается вести бои на территории России

Зеленский исключил перенос боёв на территорию России из-за риска остаться одним

Переносить боевые действия на территорию России рискованно для Украины. Об этом заявил в эфире телеканала "Рада" президент страны Владимир Зеленский.

"В таком случае мы точно останемся одни", — ответил он на вопрос журналиста Натальи Мосейчук, имея в виду, что эти действия не поддержат союзники Незалежной.

Зеленский пожаловался на сложности в переговорах с Западом о "Патриотах"
Зеленский пожаловался на сложности в переговорах с Западом о "Патриотах"

А ранее экс-советник Кучмы Олег Соскин предрёк Украине гражданскую войну из-за Зеленского. Самый лучший вариант для действующего президента — уйти добровольно, считает он.

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t.me / Zelenskiy / Official

Лариса Сафронова
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