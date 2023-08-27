Зеленский заявил, что опасается вести бои на территории России
Зеленский исключил перенос боёв на территорию России из-за риска остаться одним
Переносить боевые действия на территорию России рискованно для Украины. Об этом заявил в эфире телеканала "Рада" президент страны Владимир Зеленский.
"В таком случае мы точно останемся одни", — ответил он на вопрос журналиста Натальи Мосейчук, имея в виду, что эти действия не поддержат союзники Незалежной.
А ранее экс-советник Кучмы Олег Соскин предрёк Украине гражданскую войну из-за Зеленского. Самый лучший вариант для действующего президента — уйти добровольно, считает он.
t.me / Zelenskiy / Official