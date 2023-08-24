Зеленский пожаловался на сложности в переговорах с Западом о "Патриотах"
Зеленский: Украине сложно договориться с Западом о новых поставках ЗРК Patriot
Украине сложно договориться с Западом о новых поставках зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, посетовал президент страны Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре.
"С Patriot всё очень сложно. Очень сложно работать с партнёрами за каждую дополнительную систему пусковую, я уже не говорю про дополнительную батарею, за всё это нужно очень сильно бороться", — констатировал украинский лидер.
Зеленский назвал ЗРК Patriot, а также комплексы NASAMS и IRIS-T лучшими системами ПВО, которые сейчас есть у Украины. Он выразил надежду на усиление работы с западными партнёрами по получению таких установок.
А ранее Зеленский признался, что за последние полтора года он допустил достаточно ошибок, но каких именно, уточнять не стал.
ТАСС / АР / Thomas Traasdahl