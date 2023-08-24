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24 августа, 18:08

Зеленский пожаловался на сложности в переговорах с Западом о "Патриотах"

Зеленский: Украине сложно договориться с Западом о новых поставках ЗРК Patriot

Украине сложно договориться с Западом о новых поставках зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, посетовал президент страны Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

"С Patriot всё очень сложно. Очень сложно работать с партнёрами за каждую дополнительную систему пусковую, я уже не говорю про дополнительную батарею, за всё это нужно очень сильно бороться", — констатировал украинский лидер.

Зеленский назвал ЗРК Patriot, а также комплексы NASAMS и IRIS-T лучшими системами ПВО, которые сейчас есть у Украины. Он выразил надежду на усиление работы с западными партнёрами по получению таких установок.

"Наслаждайтесь": Зеленскому одной фотографией из прошлого показали его будущее

"Наслаждайтесь": Зеленскому одной фотографией из прошлого показали его будущее

А ранее Зеленский признался, что за последние полтора года он допустил достаточно ошибок, но каких именно, уточнять не стал.

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ТАСС / АР / Thomas Traasdahl

Наталья Исакова
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