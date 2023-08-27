Экс-советник Кучмы предрёк Украине гражданскую войну из-за Зеленского

Преступная власть президента Украины Владимира Зеленского поставила страну на порог гражданской войны. Об этом сказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, опубликовав мнение в своём YouTube-канале.

"Контрнаступления реально нет. По сути, всё стоит. Генштаб там что-то говорит про продвижение. <...> Это всё ложь. Никто там никуда не прорывается. <...> Видимо, настало время привлекать к ответственности за такое", — поделился он.

По его словам, Зеленский давно превратился в диктатора. Киевская верхушка разворовывает бюджет и отправляет на убой обычных украинцев. Но это должно закончиться, считает Соскин. И самый лучший вариант для Зеленского — уйти добровольно, иначе будет гражданская война, резюмировал он.