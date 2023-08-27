Экс-советник Кучмы предрёк Украине гражданскую войну из-за Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин считает, что Украину ждёт гражданская война
Преступная власть президента Украины Владимира Зеленского поставила страну на порог гражданской войны. Об этом сказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, опубликовав мнение в своём YouTube-канале.
"Контрнаступления реально нет. По сути, всё стоит. Генштаб там что-то говорит про продвижение. <...> Это всё ложь. Никто там никуда не прорывается. <...> Видимо, настало время привлекать к ответственности за такое", — поделился он.
По его словам, Зеленский давно превратился в диктатора. Киевская верхушка разворовывает бюджет и отправляет на убой обычных украинцев. Но это должно закончиться, считает Соскин. И самый лучший вариант для Зеленского — уйти добровольно, иначе будет гражданская война, резюмировал он.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что неудачи украинской армии на фронте скоро могут стать причиной мятежа военных против президента Украины Владимира Зеленского.