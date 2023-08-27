Поставки западного оружия не помогли Украине одолеть Россию, а значит, стратегия стран НАТО оказалась провальной, притом что кризис обнажил тотальную зависимость Европы от США. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного "Движения пяти звёзд" Джузеппе Конте.

"Проводимая до сих пор в НАТО стратегия, основанная на постоянных военных поставках на Украину и логике эскалации, не привела к военному поражению России: не было разгрома Российской армии в Бахмуте (Артёмовске. — Прим. Лайфа), не было распада её военных подразделений, не было отступления при украинском контрнаступлении", — написал он на своей странице в Facebook*.

Антироссийские санкции доказали свою неэффективность, а изолировать Россию не получилось, продолжил Конте. Более того, Москва продолжила укреплять свои позиции, о чём говорит предстоящее расширение БРИКС, которое позволит охватить 45% населения в мире, заметил он.

Итальянский политик уверен, что украинский конфликт также показал неспособность ЕС вести самостоятельную деятельность, без оглядки на США, европейские лидеры полностью подчинены заокеанским партнёрам. Конте подчеркнул, что всегда считал ошибочным стремление нанести военное поражение РФ.

Ранее экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что Евросоюзу следует встать на путь дипломатии, так как он не должен далее придерживаться идеи "вести войну, не вступая в неё". Политик призвал европейское сообщество не действовать в интересах США, затягивая украинский конфликт.