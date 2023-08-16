Саркози: Евросоюзу нужно найти компромисс в стратегии по Украине

Евросоюзу следует встать на путь дипломатии, так как он не должен далее придерживаться идеи "вести войну, не вступая в неё". Об этом в интервью Figaro заявил экс-президент Франции Николя Саркози. Политик призвал европейское сообщество не действовать в интересах США, затягивая украинский конфликт.

"Дипломатия, дискуссия, переговоры остаются единственным способом найти приемлемое решение. Без компромисса ничего не возможно, мы сталкиваемся с риском, что ситуация может ухудшиться в любой момент. Эта пыль в глаза может иметь сомнительные последствия", — пояснил Саркози.

По его словам, план нынешнего главы страны Эмманюэля Макрона поддерживать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным — правильный, однако он не был доведён до конца, в том числе из-за давления со стороны стран Восточной Европы. Также Саркози выразил сомнения, что президент России нерационален. Он подчеркнул, что необходимо искать пути диалога и что французы нуждаются в русских, равно как и они во французах. Саркози добавил, что Россия — сосед Европы и им останется.