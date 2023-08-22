В США посоветовали Вашингтону срочно начать переговоры по Украине

Властям Соединённых Штатов следует немедленно начать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине до того, как наступление России завершится успехом, а президент РФ Владимир Путин объявит о победе над Западом. Так считают консультант Госдепа США Уэсли Саттервайт и аналитик Центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков.

В статье для издания National Interest они подчеркнули, что Вашингтону необходимо обратить внимание на ситуацию на поле боя, а также на российскую экономику, которая остаётся относительно стабильной, несмотря на все введённые санкции. Кроме того, аналитики напомнили, что лидер РФ Владимир Путин не отказывается от стремления достигнуть всех намеченных целей СВО. По мнению авторов материала, если российские войска смогут проникнуть вглубь украинской территории и "занять регионы, которые Москва определила в качестве своих целей, то конфликт закончится значимой победой РФ".

"Ущерб, нанесённый репутации США и НАТО, будет колоссальным, поскольку в украинские вооружённые силы уже поступило лучшее натовское вооружение, и Россия сможет заявить, что она в одиночку противостояла Западу и победила", — указано в публикации.

Как указали аналитики, для руководства США довольно неплохим вариантом разрешения украинского конфликта мог бы стать "корейский сценарий". Он подразумевает закрепление границ по линии фронта и отказ Киева от четырёх областей взамен на гарантии безопасности со стороны Запада.