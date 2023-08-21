Решение президента Незалежной Владимира Зеленского об отказе от мирных переговоров с Россией по украинскому конфликту накалит ситуацию в Киеве и станет причиной свержения действующей власти. Об этом заявил ветеран американской разведки Скотт Риттер в интервью с журналистом Гарландом Никсоном.

"Если они не захотят видеть Россию за столом переговоров, украинская армия будет полностью уничтожена. В результате этого на Украине начнутся внутренние потрясения, которые ликвидируют правительство Зеленского", — такой прогноз дал военный аналитик.

При этом Риттер считает, что мир на тех условиях, которые предложены Киевом, попросту невозможен, ведь об успехах ВСУ на поле боя уже давно ничего не слышно. В связи с этим основательный договор о мире можно будет заключить только в таком случае, если будут выполнены выставленные Москвой требования.