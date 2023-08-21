Всего в одной фразе Зеленского углядели его смертный приговор
Политолог Кот: Зеленский подписал себе смертный приговор фразой про Белгород
Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Dogukan Keskinkilic
Глава Незалежной Владимир Зеленский вместе с западными "партнёрами" делает всё для того, чтобы Россия решила украинскую проблему "раз и навсегда". Об этом "Царьграду" заявил политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот, комментируя заявление главы государства о готовности Киева "обменять Белгород на членство в НАТО".
По оценке эксперта, устранить Зеленского, который ради "красного словца" жертвует всем государством и мирным населением, могут люди из его окружения, которых он вовсе не подозревает.
"Я надеюсь, мы воспользуемся этой возможностью. А Зеленский — будущий труп, это человек, которого убьют свои же. Убьют, потому что он слишком много знал", — подчеркнул Кот.
Ранее слова украинского президента Владимира Зеленского на пресс-конференции в Дании о готовности "обменять Белгород на членство в НАТО" прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат не стала изобретать велосипед и предположила, что политик в очередной раз был в состоянии наркотического опьянения.