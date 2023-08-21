Глава Незалежной Владимир Зеленский вместе с западными "партнёрами" делает всё для того, чтобы Россия решила украинскую проблему "раз и навсегда". Об этом "Царьграду" заявил политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот, комментируя заявление главы государства о готовности Киева "обменять Белгород на членство в НАТО".

По оценке эксперта, устранить Зеленского, который ради "красного словца" жертвует всем государством и мирным населением, могут люди из его окружения, которых он вовсе не подозревает.

"Я надеюсь, мы воспользуемся этой возможностью. А Зеленский — будущий труп, это человек, которого убьют свои же. Убьют, потому что он слишком много знал", — подчеркнул Кот.